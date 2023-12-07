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Жителі Херсону вчергове отримали допомогу від Smart Maritime Group

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Жителі Херсону вчергове отримали допомогу від Smart Maritime Group Новина оновлена 07 грудня 2023, 15:09

Вже четверта вантажівка з продуктовими наборами, які закупила Smart Maritime Group у співпраці з інвестиційно-промисловою групою "Смарт-Холдинг", прибула до Херсону. 4 000 денних раціонів марки "Верес" місцеві волонтери допомагають розповсюдити серед мешканців Корабелу.

Мікрорайон Корабел, який ще в народі називають Островом, зараз одна з найнебезпечніших частин міста. Сполучений з іншою частиною Херсону мостами, він знаходиться на Дніпрі, а з іншого берегу – вже тимчасово окупована частина області. Попри всі ризики люди не полишають рідного дому – забагато вже витерпіли.

"Ці люди пережили дуже багато. І окупацію, і повінь, і зараз під обстрілами живуть. Щиро вдячний за чергову підтримку", — зазначає Віктор Тоцький, голова блоку ОСББ "Берег 5" та "Берег 7". Мешканці цих будинків також отримали продуктові набори. В першу чергу допомогу надають людям із соціально вразливих категорій, серед яких і чимало ветеранів судноремонтного заводу.

За чотири місяці Smart Maritime Group доставила на Херсонщину вже 16 000 харчових наборів. На цей напрямок підтримки виділено майже 5 млн грн. В добовому раціоні – ситні й смачні страви, якими можна втамувати голод, особливо коли немає можливості готувати. А таке на Корабелі трапляється нерідко. Окрім харчової допомоги, після звільнення правобережжя Херсонщини SMG допомагає громаді повернутись до нормальних умов життя: надавала підтримку ДСНС з ліквідацією наслідків теракту на греблі та з відновленням енергоживлення в Херсоні.

"Ворог методично робить життя херсонців нестерпним. Окупація, підрив Каховської дамби, тепер невпинні обстріли. Людям невимовно важко. Ми також не можемо працювати тут – після 24 лютого Херсонська верф стоїть. Але робимо все можливе, щоб допомогти місцевим. Вони мають відчувати підтримку – час дуже складний. Власними силами людям, особливо з вразливих категорій, важко впоратись", — зазначає генеральний директор Smart Maritime Group Дмитро Красніков.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення "Смарт-Холдинг" направив понад 1,8 млрд грн на підтримку військових, медичних закладів та постраждалих від окупантів жителів. Військовим і цивільним у прифронтових регіонах України передали вже майже 300 тисяч продуктових наборів.