Документ придется постоянно иметь при себе: что готовит новый закон о мобилизации

Рассматривать обновления в законодательство должны начать с нового года

В Украине готовится обновление законодательства о мобилизации. Кроме понижения возраста, с которого могут мобилизовываться без опыта военной службы, военнообязанных ждет другое важное обновление. Напомним, обновление пока на состоянии законопроекта.

Так, гражданам от 18 до 60 лет, не только те, кто состоит на учете, но и тем, кто с него снят, потребуется носить с собой военно-учетный документ обязательно. Напомним, это может быть приписка к призывному участку, военный билет или соответствующее временное удостоверение.

Документ о военном учете нужно будет предъявлять по требованию представителя ТЦК или полиции. Они смогут проверять его через реестр. Этот процесс может сниматься на камеру. В нескольких областях Украины уже ввели подобные меры на местном уровне.

Отметим, что без военно-учетного документа не только по улицам не прогуляться. Его нужно иметь и желающим получить документы в зарубежных дипломатических учреждениях, украинский обычный паспорт или паспорт для выезда за границу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сейчас в Украине мобилизация продолжается без изменений — мужчинам нужно обновить данные в ТЦК и СП в случае переезда или изменений, которые дают право на отсрочку. Для тех, кто не имеет такого права и старше 27 лет, есть возможность мобилизации.