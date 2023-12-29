Документ доведеться постійно мати при собі: що готує новий закон про мобілізацію

Розглядати оновлення до законодавства мають почати з нового року

В Україні готується оновлення законодавства про мобілізацію. Окрім пониження віку, з якого можуть мобілізовувати без досвіду військової служби, на військовозобов'язаних чекає інше важливе оновлення. Нагадаємо — оновлення поки на стані законопроєкту.

Так, громадянам від 18 до 60 років, не тільки ти, хто пребуває на обліку, а й тим, хто з нього знятий, буде потрібно носити з собою військово-обліковий документ обов'язково. Нагадаємо, це може бути приписка до призовної дільниці, військовий квиток або відповідне тимчасове посвідчення.

Документ про військовий облік потрібно буде пред'являти на вимогу представника ТЦК чи поліції. Вони зможуть перевіряти його через реєстр. Цей процес може фільмуватися на камеру. Наразі у кількох областях України вже запровадили подібні міри на місцевому рівні.

Зазначимо, що без військово-облікового документа не тільки по вулицях не прогулятися. Його потрібно мати і тим, хто бажає отримати документи в закордонних дипломатичних установах, український звичайний паспорт чи паспорт для виїзду за кордон.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що наразі в Україні мобілізація триває без змін — чоловікам потрібно оновити дані у ТЦК та СП в разі переїзду чи змін, що надають право на відстрочку. Для тих, хто не має такого права і старший 27 років — є можливість мобілізації.