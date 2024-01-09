Море "поднимается" в небо: в Одессе можно наблюдать редкое погодное явление (фото)

В Одессу пришли морозы и город накрыло снегом

В Одессе наблюдается необычное погодное явление – клубы пара поднялись над морем. Благодаря этому водная гладь начала "парить".

Об этом сообщает издание "Думская". По словам экспертов, причины описанного эффекта кроются в значительной разнице температур между водой и воздухом, возникшей после резкого похолодания в городе.

По словам свидетелей, из-за сильного мороза на пляже собралось не слишком много людей. Они могли своими глазами увидеть "парящее в небе" море.

Море в Одессе

Согласно прогнозу синоптиков, 9 января в Одессе ветер будет свежим, северным, со скоростью 9 м/сек и порывами до 14 м/сек. Облачность достигнет 100%, а относительная влажность воздуха составит около 75 – 86%. Волны в море останутся умеренными, а их высота не превысит двух метров. Осадков в этот день не прогнозируют. Температура воздуха будет постепенно повышаться и составит от -5 до -4 °C.

Редкое погодное явление

10 января ночью можно будет наблюдать небольшую облачность на небе, без осадков, а температура воздуха опустится до -7 – -6 °C и продолжит снижаться. Днем будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха составит около -4 – -2 °C. Ветер прогнозируют умеренный, северо-западный, его скорость составит от 6 до 7 м/сек.

Пляж в Одессе

Как писал "Телеграф", в Украине свирепствует мороз. Кроме того, стало известно, в каких областях будет холоднее всего.