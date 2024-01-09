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Море "піднімається" у небо: в Одесі можна спостерігати рідкісне погодне явище (фото)

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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Через різке похолодання на пляжі зібралося не дуже багато людей Новина оновлена 09 січня 2024, 12:06
Через різке похолодання на пляжі зібралося не дуже багато людей. Фото dumskaya.net

До Одеси прийшли морози та місто накрило снігом

В Одесі спостерігається незвичайне погодне явище – клуби з пара піднялися над морем. Завдяки цьому водна гладь почала "парити".

Про це повідомляє видання " Думська ". За словами експертів, причини описаного ефекту криються у значній різниці температур між водою та повітрям, що виникла після різкого похолодання у місті.

За словами свідків, через сильний мороз на пляжі зібралося не дуже багато людей. Вони могли на власні очі побачити море, що "летить" в небі.

Море в Одесі

За прогнозом синоптиків, 9 січня в Одесі вітер буде свіжим, північним, зі швидкістю 9 м/сек та поривами до 14 м/сек. Хмарність досягне 100%, а відносна вологість повітря становитиме близько 75 – 86%. Хвилі в морі залишаться помірними, а їхня висота не перевищить двох метрів. Опадів цього дня не прогнозують. Температура повітря поступово підвищуватиметься і становитиме від -5 до -4 °C.

Рідкісне погодне явище

10 січня вночі можна буде спостерігати невелику хмарність на небі без опадів, а температура повітря опуститься до -7 – -6 °C і продовжить знижуватися. Вдень буде хмарно, без опадів. Температура повітря становитиме близько -4 – -2 °C. Вітер прогнозують помірний, північно-західний, його швидкість становитиме від 6 до 7 м/сек.

Пляж в Одесі

Як писав "Телеграф", в Україні лютує мороз. Крім того, стало відомо, в яких областях буде найхолодніше.

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#Одеса #Погода #Море