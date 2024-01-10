В Кривом Роге произошла масштабная авария: тысячи семей остались без электричества

Электрики уже работают над ликвидацией последствий

В Кривом Роге (Днепропетровская область) ухудшение погодных условий привело к масштабной аварии из-за чего 12 тысяч домохозяйств остались без электричества.

Как сообщает ДТЭК Днепровские электросети, энергетики прикладывают все возможные усилия, чтобы быстрее вернуть электричество во все дома, но прогноз погоды остается неутешительным и существует вероятность того, что линии вновь будут оборваны.

"Значительные осадки, усиление скорости ветра до 15-20 м/с и резкое понижение температуры привели к налипанию мокрого снега и обледенению проводов. Из-за падения обмерзших деревьев и веток по городу произошло 339 обрывов линий электропередачи. Также зафиксированы падения опор", — говорится в сообщении.

В свою очередь глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул отметил, что без света остались Долгинцевский и часть других районов.

"Водоснабжение переходит на генераторы, будет временный провал давления. Часть котельных переходит на генераторы. Аварийные бригады работают", — написал он в своем telegram-канале.

Как сообщалось ранее, синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что погода в январе в этом году в Украине будет относительно холодной, хотя будут и периоды потепления.