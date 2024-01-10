У Кривому Розі сталася масштабна аварія: тисячі сімей залишилися без електрики

Електрики вже працюють над ліквідацією наслідків

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) погіршення погодних умов спричинило масштабну аварію, через що 12 тисяч домогосподарств залишилися без електрики.

Як повідомляє ДТЕК Дніпровські електромережі, енергетики докладають усіх можливих зусиль, щоб швидше повернути електрику в усі будинки, але прогноз погоди залишається невтішним і існує ймовірність того, що лінії знову будуть обірвані.

"Значні опади, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с і різке зниження температури призвели до налипання мокрого снігу та зледеніння дротів. Через падіння обмерзлих дерев і гілок по місту сталося 339 обривів ліній електропередачі. Також зафіксовано падіння опор", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул зазначив, що без світла залишилися Довгинцівський та частина інших районів.

"Водопостачання переходить на генератори, буде тимчасовий провал тиску. Частина котелень переходить на генератори. Аварійні бригади працюють", — написав він у своєму telegram-каналі.

Як повідомлялося раніше, синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що погода у січні цього року в Україні буде відносно холодною, хоч будуть і періоди потепління.