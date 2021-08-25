На курорте в Албании погиб украинец: полиция пытается выяснить причину смерти
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Полиция проводит расследование всех обстоятельств трагедии.
Украинский отдыхающий утонул на пляже деревни Голем, в Албании. Трагедия произошла 24 августа около половины двенадцатого дня.
Об этом сообщают местные СМИ.
По словам очевидцев мужчину вытащили из воды, пытались оказать первую помощь, но безуспешно. Предварительная версия смерти — утопление. Мужчине было 66 лет.
Полиция проводит расследование трагического инцидента.
"На берегу моря без признаков жизни был найден гражданин Украины А.Р., около 66 лет, который предположительно утонул во время купания в море. Следственная группа находится на месте и работает над выяснением обстоятельств произошедшего", — сказано в заявлении правоохранителей.
Местная пресса отмечает, что в последнее время случаи утопления на пляжах Албании участились, поскольку береговой охраны массовых пляжей нет, и отдыхающие вынуждены самостоятельно спасать пострадавших.
Ранее "Телеграф" писал, что в Польше в полицейской участке от асфиксии умер украинец — полиция проводит расследование. Мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержали в автобусе.