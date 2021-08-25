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На курорті в Албанії загинув українець: поліція намагається з’ясувати причину смерті

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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На курорті в Албанії загинув українець: поліція намагається з’ясувати причину смерті Новина оновлена 25 серпня 2021, 09:44

Поліція проводить розслідування всіх обставин трагедії.

Український відпочиваючий потонув на пляжі села Голем, в Албанії. Трагедія сталася 24 серпня близько о пів на дванадцяту дня.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За словами очевидців чоловіка витягли з води, намагалися надати першу допомогу, але безуспішно. Попередня версія смерті — утоплення. Чоловікові було 66 років.

Поліція проводить розслідування трагічного інциденту.

"На березі моря без ознак життя був знайдений громадянин України А.Р., близько 66 років, який імовірно потонув під час купання в морі. Слідча група знаходиться на місці і працює над з’ясуванням обставин події", — сказано в заяві правоохоронців.

Місцева преса зазначає, що останнім часом випадки утоплення на пляжах Албанії почастішали, оскільки берегової охорони масових пляжів немає, і відпочиваючі змушені самотужки рятувати постраждалих.

Раніше "Телеграф" писав, що в Польщі в поліцейській ділянці від асфіксії помер українець — поліція проводить розслідування е. Чоловіка в стані алкогольного сп’яніння затримали в автобусі.

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