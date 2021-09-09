В Северной Македонии вспыхнула ковидная больница - говорят уже о 30 жертвах (видео момента)

Взрыв и возгорание произошли 8 сентября.

Во время пожара в больнице северомакедонского города Тетово, пятом по величине в стране, погибли 30 человек. Модульная больница занималась пациентами с коронавирусом.

Об этом сообщают местные СМИ.

По информации премьер-министра страны Зорана Заева, пожару предшествовал взрыв. В регионе открыли кризисный штаб.

Первоначально официальные данные были о 10 погибших, их озвучивал министр здравоохранения Северной Македонии. Но количество увеличилось — по неофициальным данным с 14 до 30. Среди жертв и пострадавших, как пациенты, так и медперсонал больницы.

Пожар в больнице вспыхнул около девяти вечера по времени Северной Македонии восьмого сентября. Это около 20:00 по Киеву. Огонь удалось локализовать спустя несколько часов.

Раненых во время пожара госпитализировали в медучреждения Скопье. На месте взрыва и пожара работают следователи, им предстоит узнать точную причину аварии.

Ранее "Телеграф" писал, что стихийное бедствие унесло жизнь больных коронавирусом в Мексике. В штате Идальго наводнение затопило одну из больниц.