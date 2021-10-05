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Французские археологи пытаются сложить воедино "пазл" из древних фресок (фото)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Древние фрески из Дома арфиста Новость обновлена 04 сентября 2021, 16:20
Древние фрески из Дома арфиста

Археологи четыре года искали фрески, чтобы потом их собрать воедино

В провансальском городе Арль, Франция, в одном из домов обнаружили исторически ценные настенные росписи I века до нашей эры.

Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает "The Guardian".

Важную находку археологи обнаружили в Доме арфиста, построенном римлянами, который на данный момент является известным памятником древней архитектуры и насчитывает более двух тысячелетий.

Эксперты пытаются сложить воедино большую мозаику из фресок еще с апреля 2021 года.

С того времени специалисты насобирали 800 ящиков с фрагментами настенных росписей.

Некоторые из них извлекли из раскопанных стен здания, часть обнаружили в руинах. 

Стоит отметить, что уже сейчас изображения демонстрируются на выставке в музее Арля.

Старинные фрески
Старинные фрески

По словам экспертов, фрески занимают более 220 квадратных метров, поэтому нужно еще как минимум два года, чтобы из собрать.

К слову, специалисты в общем уже 1800 часов работают над сбором детелей фресок в единое целое.

"Это в точности как пазл…за исключением, конечно, того, что у нас нет оригинальной модели, над которой можно было бы работать, и всех частей", — говорит эксперт по старинным настенным росписям Жюльен Буазлев.

Дом арфиста итальянские мастера построили еще между 70 и 50 годами до нашей эры.

Менее чем 20 лет спустя его разрушили и на том месте построили новое здание. После него там было еще три дома.

В 2013 году произошли первые раскопки, и  более чем на метр под существующим зданием, обнаружили Дом арфиста.

Четыре года археологи искали фрески и собирали фрагменты. 

Сейчас специалисты соединяют фрагменты воедино, чтобы показывать их в музее.

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