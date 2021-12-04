В Индонезии проснулся вулкан Семеру: местных жителей засыпает пеплом (видео)

Первые признаки извержения гора демонстрировала в течении нескольких дней

В субботу, 4 декабря, на острове Ява в Индонезии началось извержение стратовулкана Семеру.

Подробностями поделились специализированный ресурс Volcano Discovery, а также англоязычное издание METRO.

По последним данным, высота облак с вулканическим пеплом, которые выбрасываются в атмосферу, достигает 40 тысяч футов. Это чуть больше 12 тысяч метров, что значительно превышает даже Эверест, считающийся самой высокой точкой Земли.

Так выглядит Ява со спутника (разница в несколько дней)

Первая вулканическая активность была замечена специалистами еще в конце ноября, но все это время Семеру вел себя весьма спокойно. Субботнее утро же началось с огромного столпа дыма и вулканического пепла, который накрывает ближайшие к вулкану города.

Видео, которые появляются в соцсетях, демонстрируют, что люди в отчаянии пытаются спастись от огромного облака дыма и пепла бегством. Дальнейших прогнозов специалистов о поведении Семеру и последствиях для местных жителей пока нет. Неизвестно и о количестве пострадавших.

Природный катаклизм набирает обороты

Следует отметить, что 21 ноября в районе Явы произошло небольшое землетрясение амплитудой 3,2 балла. Это могло дополнительно провоцировать активность вулкана.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом с извержениями вулканов сталкиваются украинские миротворцы и чем именно они занимаются на месте подобных чрезвычайных ситуаций.