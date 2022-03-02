Укр

Страна-союзница отменит визы для украинцев: что известно

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Разгромленная техника россиян в Буче Новость обновлена 02 марта 2022, 09:32
Разгромленная техника россиян в Буче

Заокеанская держава хочет поддержать украинцев в связи с агрессией

Вторжение в Украину войск россии, которое продолжается уже неделю и сопровождается многочисленными жертвами среди мирного населения, привело к том, что многие страны Европы и дальнего зарубежья открывают свои двери украинцам без дополнительных условий.

Постоянный комитет канадского парламента по вопросам иммиграции поддержал предложение упразднить визы для беженцев из Украины. Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что не поддержали решение депутаты Либеральной партии. Проект постановления должен пройти еще ряд процедур — утверждение в профильном комитете, и поддержку депутатов в сессионном зале. Прием решения о визовом режиме компетенция правительства, на парламент может обратиться к нему с запросом на рассмотрение.

Международная поддержка Украины

Кроме введения серьезных санкций, которые привели к проблемам в экономике россии, страны закрывают небо перед самолетами рф и разрешают свои гражданам выступать добровольцами в войне против кровавого диктатора владимира путина.

Также Украина подала заявку на вступление в ЕС — ее уже зарегистрировали и рассмотрение началось.

Как ранее писал "Телеграф", враг бьет по городам Украины — авиаудары и ракетные обстрелы ведутся по Харькову, в Мариуполе — пытаются захватить город, больницы заполнены ранеными гражданскими.

Теги:
#Украина #Беженцы #Россия #Вторжение
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