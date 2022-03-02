ООН призвала предоставить Украине 1,7 миллиарда долларов помощи: подробности

Какую-то часть денег беженцам из Украины будут выдавать наличными.

Организация Объединенных Наций планирует срочную помощь Украине в размере 1,7 миллиарда долларов из-за российского вторжения.

Как передает издание Aljazeera, помощь может потребоваться 12 миллионам украинцев, нуждающимся в помощи и защите в результате войны.

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"Агентства организации Объединенных Наций обратились с призывом о предоставлении чрезвычайной помощи из-за резко увеличенных гуманитарных нужд после вторжения России в Украину, срочно запросив 1,7 миллиарда долларов для помощи людям, выехавшим из страны, и тем, кто все еще там находится ", — отмечает издание.

По предварительным прогнозам ООН, в ближайшие несколько месяцев помощь может потребоваться 4 миллионам уехавшим в соседние страны украинцам. В ООН назвали ситуацию в Украине ужасной и добавили, что готовы оказывать нашим гражданам экстренную помощь и защиту.

Добавим, что предоставление срочной помощи от ООН Украине предусматривает, что 40% средств гражданам будут выдавать напрямую наличными. Программа также включает в себя предоставление продуктов, воды, поддержку здравоохранения и образования, помощь с убежищем, обслуживание транзитных и приемных центров для беженцев.

Напомним, что Польша пошла на беспрецедентную помощь украинцам и решила передавать 10% с продаж в магазинах в поддержку украинских военных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Евросоюз нанес самый ожидаемый удар по РФ и отключил 7 крупных российских банков от платежной системы SWIFT, которой пользуются во всем мире.