Австрия отбирает у "Газпрома" хранилище газа, и это не из-за санкций – что произошло

россиянам предложили сотрудничество на условиях "используй или потерять"

После того, как Польша законодательно разрешила продавать подсанкционные российские предприятия, по москве нанесли еще один экономический удар из Европы. Австрия объявила, что отбирает у "Газпрома" доступ к подземному газовому хранилищу в Хайдахе, федеральная земля Зальцбург.

Как пишет "Коммерсант", об этом заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер. Он напомнил, что россиян неоднократно предупреждали – если они не начнут заполнять хранилище газом, его передадут другим поставщикам. Несколько месяцев "Газпром" игнорировал принцип "используй или потеряй" и теперь он больше не будет иметь права пользоваться хранилищем объемом в 2,8 миллиарда кубометров.

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Ранее оператором этого хранилища была одна из структур Gazprom Germania, но россия ввела против нее санкции, поскольку в марте компания перешла под контроль немецкого правительства. Таким образом, "Газпром" потерял право пользоваться хранилищем в Хайдахе. Компании предложили схему, посредством которой она могла бы заполнять резервуар и держать в Европе свой газ, но россияне отказались. Теперь запасы Австрии, а хранилище покрывает треть годовой потребности страны в газе, будут пополнять другие поставщики. Перед зимой, когда россия, как прогнозируют, может попытаться пойти на газовый шантаж практически всей Европы, для Австрии очень важно держать хранилище "Хайдах" заполненным.

Как ранее сообщал "Телеграф", Украина готовится к сложной зиме, наращивая добычу энергетического угля.