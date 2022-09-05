Убили 10 и ранили 15 человек. В Канаде разыскивают подозреваемых в массовой резне

Число жертв может увеличиться

Полиция ищет виновных в массовом убийстве в канадской провинции Саскачеван, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, в то время как еще 15 получили ранения.

Об этом сообщает издание The New York Times. По данным сотрудников правоохранительных органов, "несколько" жертв подверглись случайным нападениям на территории общины Джеймс Смит Кри и в деревне Велдон.

Жителям города Реджайна посоветовали не выходить из собственных домов.

В преступлениях подозревают двух граждан Канады – Дэмиена и Майлза Сандерсонов. Полиция работает на 13 местах преступлений. Кроме 10 погибших и 15 раненых, жертв может быть больше.

Фото подозреваемых

В сети показывают видео с места происшествия:

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своем официальном заявлении по поводу трагедии отметил, что он "шокирован и опустошен чудовищными нападениями" в Саскачеване. И пообещал привлечь к ответственности всех виновных.

Весной этого года массовое убийство произошло в начальной школе США. Тогда в Техасе погиб 21 человек, из них 19 детей. Этот случай массовой стрельбы стал самым кровавым за последние 10 лет.