Убили 10 і поранили 15 людей. У Канаді розшукують підозрюваних у масовій різанині

Кількість жертв може збільшитися

Поліція шукає винних у масовому вбивстві у канадській провінції Саскачеван, внаслідок якого загинули щонайменше 10 осіб, у той час як ще 15 отримали поранення.

Про це повідомляє видання The New York Times. За даними співробітників правоохоронних органів, "кілька" жертв зазнали випадкових нападів на території громади Джеймс Сміт Крі та в селі Велдон.

Мешканцям міста Реджайна порадили не виходити із власних осель.

У злочинах підозрюють двох громадян Канади — Деміена та Майлза Сандерсонів. Наразі поліція працює на 13 місцях злочинів. Тож, окрім 10 загиблих і 15 поранених, жертв може бути більше.

Фото підозрюваних

В мережі показують відео з місця подій:

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо у своїй офіційній заяві щодо трагедії зазначив, що він "шокований і спустошений жахливими нападами" в Саскачевані. І пообіцяв притягнути до відповідальності всіх винних.

Навесні цього року масове вбивство відбулося в початковій школі США. Тоді в Техасі загинула 21 людина, серед них 19 дітей. Цей випадок масової стрілянини став найкривавішим за останні 10 років.