Объяснить заинтересованность Франции в реверансах в сторону Москвы достаточно просто — экономическая и энергетическая зависимость от РФ

Многомиллионная и влиятельная армянская диаспора в последнее время генерирует в мировом сообществе новую, довольно странную риторику в отношении армяно-азербайджанского конфликта. Как сообщает "5 канал", в последнее время Азербайджан пытаются поставить в один ряд с Россией-агрессором. А реально агрессирующая Армения становится "жертвой-Украиной". Почему это не так и кому выгодно?

С начала осени активисты армянской диаспоры, а также некоторые политики и муниципальные деятели Франции, подвергшиеся их влиянию, стали продвигать в мировом сообществе мнение об отождествлении Азербайджана с РФ, а Армении с Украиной. Они пытаются сравнить российскую агрессию против Украины и действия Азербайджана по возвращению своих территорий, находившихся 30 лет под армянской оккупацией.

Однако, кроме исторических фактов, о том, что позиция Азербайджана в войне за Карабах более схожа с Украиной, чем с агрессором-РФ, свидетельствует и реальная помощь Азербайджана Украине в то время как армяне отправляют свои истребители на помощь россии и проводят общие с россиянами учения.

Напомним, что азербайджанские государственные компании бесплатно предоставили Украине более 200 000 литров топлива, 900 тонн медикаментов, медоборудования и продовольствия на сумму более 15 млн. евро.

Азерабайджан оказывает Украине реальную помощь в войне

Объяснить заинтересованность Франции в реверансах на сторону Москвы тоже достаточно просто. У этой страны значительная экономическая и энергетическая зависимость от РФ. Кроме того, сотрудничество с Москвой позволяет французам закрывать интересы крупных бюджетообразующих компаний. Неудивительно, что президент Франции Макрон чаще всего проводит переговоры с Россией и призывает Украину к мирному урегулированию и деэскалации даже ценой потери суверенных территорий.

Отметим и тот факт, что среди европейских государств Франция предоставила Украине минимальный объем помощи со времени начала войны.

5 канал приводит данные Kiel Institute for the World Economy, согласно которым Британия предоставила финансовую помощь на сумму €2.5 млрд, Германия – €1.2 млрд, а Франция – всего €800 млн. Еще больший разрыв в масштабах военной помощи: Британия – €3.7 млрд , Германия – €1.2 млрд, Франция – €216 млн.

Уравнения европейцами действий Азербайджана по освобождению своих территорий с российской агрессией против Украины имеет две цели: перенаправить от Украины ресурсы на военную и финансовую поддержку армянских сепаратистов в Карабахе; сместить внимание Евросоюза с агрессии РФ на "преступления" Азербайджана. Таким образом, делается попытка создать условия для начала переговоров о "перемирии", даже ценой признания аннексии Донбасса и Крыма. Это делается в пользу крупных европейских корпораций, стремящихся как можно быстрее вернуться в прежние отношения с РФ.

Украина категорически осуждает эти манипуляции. Они не только направлены против Азербайджана, но и угрожают интересам самой Украины.