Навіщо французам робити з Вірменії жертву? Новий наратив прокремлівської діаспори транслюється у Європі

Пояснити зацікавленість Франції у реверансах у бік Москви досить просто – економічна та енергетична залежність від РФ

Багатомільйонна і впливова вірменська діаспора останнім часом генерує у світовій спільноті нову, досить дивну риторику стосовно вірменського- азербайджанського конфлікту. Як повідомляє "5 канал", останнім часом Азербайджан намагаються поставити в один ряд з Росією-агресором. Натомість реально агресуюча Вірменія стає "жертвою-Україною". Чому це не так і кому це вигідно?

Від початку осені активісти вірменської діаспори, а також деякі політики та муніципальні діячі Франції, які підпали під їхній вплив, стали просувати у світовій спільноті думку про ототожнення Азербайджану з РФ, а Вірменії з Україною. Вони намагаються порівняти російську агресію проти України та дії Азербайджану щодо повернення своїх територій, які 30 років перебували під вірменською окупацією.

Однак, крім історичних фактів, про те що позиції Азербайджану у війні за Карабах більш подібні до України ніж до агресора-РФ, свідчить і реальна допомога Азербайджану для України в той, час як вірмени відправлять власні винищувачі на допомогу російським агресорам та проводять спільні з росіянами навчання. Нагадаємо, що азербайджанські державні компанії безкоштовно надали україні понад 200 000 літрів палива, 900 тонн медикаментів, медобладнання, продовольства на суму понад 15 млн. євро.

Азербайджан надає Україні реальну допомогу у війні

Пояснити зацікавленість Франції у реверансах на бік Москви також досить просто. Ця країна має значну економічну та енергетичну залежність від РФ. Крім того, співпраця з Москвою дає французам можливість закривати інтереси великих бюджетоутворюючих компаній. Не дивно, що саме президент Франції Макрон найчастіше проводить переговори с Росією і закликає Україну до мирного врегулювання й деескалації ціною втрати суверенних територій.

Зауважимо і той факт, що серед європейських держав Франція надала Україні найменший об'єм допомоги з часу початку війни. 5 канал наводить дані Kiel Institute for the World Economy, згідно яких Британія надала фінансову допомогу на суму €2.5 млрд, Німеччина – €1.2 млрд, а Франція – лише €800 млн. Ще більший розрив у масштабах військової допомоги: Британія – €3.7 млрд, Німеччина – € 1.2 млрд, Франція – €216 млн.

Європейські прирівнянням дій Азербайджану щодо звільнення своїх територій із російською агресією проти України прагнуть досягти двох цілей: перенаправити від України ресурси на військову та фінансову підтримку вірменських сепаратистів у Карабаху; змістити увагу Євросоюзу з агресії РФ на "злочини" Азербайджану. Таким чином робиться спроба створити умови для початку переговорів про "перемир'я", навіть ціною визнання анексії Донбасу та Криму. Це робиться на користь великих європейських корпорацій, які прагнуть якнайшвидше повернутися до колишніх відносин з РФ.

Україна категорично засуджує ці маніпуляції. Вони не лише спрямовані проти Азербайджану, а й загрожують інтересам самої України.