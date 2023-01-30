Популярный западный экстрасенс предсказал, когда начнется Третья мировая война

Масштабный конфликт может начаться из-за происшествия на Тайване

Британский ясновидящий Крейг Гамильтон-Паркер, которого прозвали "Новый Нострадамус", считает, что в 2023 году начнется Третья мировая война. Она будет вызвана произошедшей перед этим авиакатастрофой.

Негативное событие, по мнению Гамильтона-Паркера должно произойти на Тайване. Это может быть "столкновение" двух подводных лодок либо крушение двух самолетов. Это в свою очередь приведет к масштабному конфликту, который закончится Третьей мировой. Об этом экстрасенс рассказал газете Daily Star.

"Я уже некоторое время говорю, что, по-моему, это будет конфликт из-за Тайваня, который, я думаю, произойдет в этом году", — сказал ясновидящий.

Он также добавил, что в этой большой войне россия и Китай будут на одной стороне.

"Я чувствую, что это будет серьезной проблемой. Украина померкнет по сравнению с этим. Я чувствую, что в итоге будет новый Китай, который распадется на несколько стран", — заявляется "Нострадамус".

Стоит отметить, что Крейг Гамильтон-Паркер является одним из самых известных предсказателей на Западе. Ранее он совершенно точно предсказал смерть королевы Великобритании Елизаветы II.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что таролог Яна Тимощук рассказала, станет ли эта война в Украине с россией последней для нашей страны.