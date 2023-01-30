Популярний західний екстрасенс передбачив, коли і через що розпочнеться Третя світова війна

У цій великій війні росія та Китай будуть на одному боці

Британський ясновидець Крейг Гамільтон-Паркер, якого прозвали "Новий Нострадамус", вважає, що 2023 року почнеться Третя світова війна. Вона буде викликана авіакатастрофою, що станеться перед цим.

Негативна пригода, на думку Гамільтона-Паркера, має статися на Тайвані. Це може бути "зіткнення" двох підводних човнів або аварія двох літаків. Це, своєю чергою, призведе до масштабного конфлікту, який закінчиться Третьою світовою. Про це екстрасенс розповів газеті Daily Star.

"Я вже деякий час кажу, що, на мою думку, це буде конфлікт через Тайвань, який, я думаю, відбудеться цього року", — сказав ясновидець.

Він також додав, що у цій великій війні росія та Китай будуть на одному боці.

"Я відчуваю, що це буде серйозною проблемою. Україна змеркне в порівнянні з цим. Я відчуваю, що в результаті буде новий Китай, який розпадеться на кілька країн", — заявляє "Нострадамус".

Варто зазначити, що Крейг Гамільтон-Паркер є одним із найвідоміших провісників на Заході. Раніше він абсолютно точно передбачив смерть, він правильно передбачив смерть королеви Великобританії Єлизавети II.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що таролог Яна Тимощук розповіла, чи стане ця війна в Україні з Росією останньою для нашої країни.

Додамо, що Китайська Народна Республіка не контролює острів Тайвань з 1949 року, коли в результаті громадянської війни з китайськими комуністами партія Гоміндан зазнала поразки, залишивши під своїм контролем тільки Тайвань із навколишніми островами. Найцікавішим є те, що Тайвань вважає материковий Китай незаконно захопленим комуністами, а Тайвань і є справжнім "легітимним" Китаєм, причому до 1971 року місце Китаю в ООН займав саме Тайвань.