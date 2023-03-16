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В спецкомитете ЕП по иностранному вмешательству призывают немедленно уволить сына генерала СВР РФ из Совета Европы

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Томаш Здеховски Новость обновлена 16 марта 2023, 15:23
Томаш Здеховски

Депутат Европарламента Томаш Здеховски выступил с заявлением

Европейский союз не может позволить России контролировать процессы противодействия ЕС отмыванию денег и финансированию терроризма. Сын генерала Службы внешней разведки России должен быть немедленно уволен с поста исполнительного директора структуры Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента, член специального комитета по иностранному вмешательству, включая дезинформацию, Томаш Здеховски.

"Мы не можем позволить российским рукам контролировать борьбу ЕС с отмыванием денег и финансированием терроризма. Главенство сына российского генерала внешней разведки в Moneyval (структура Совета Европы по противодействию отмыванию денег. — Ред.) — это крупнейший скандал в вопросах российского проникновения в институты ЕС с начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года", — заявил он.

"Он должен быть уволен немедленно. Совет Европы должен действовать незамедлительно", — подытожил европарламентарий.

Напомним, немецкое издание Bild опубликовало расследование о том, сын генерала Службы внешней разведки РФ Владимира Небываева 39-летний Игорь Небываев возглавляет в Страсбурге структуру Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval.