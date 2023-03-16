В спецкомитете ЕП по иностранному вмешательству призывают немедленно уволить сына генерала СВР РФ из Совета Европы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Депутат Европарламента Томаш Здеховски выступил с заявлением
Европейский союз не может позволить России контролировать процессы противодействия ЕС отмыванию денег и финансированию терроризма. Сын генерала Службы внешней разведки России должен быть немедленно уволен с поста исполнительного директора структуры Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval.
Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента, член специального комитета по иностранному вмешательству, включая дезинформацию, Томаш Здеховски.
"Мы не можем позволить российским рукам контролировать борьбу ЕС с отмыванием денег и финансированием терроризма. Главенство сына российского генерала внешней разведки в Moneyval (структура Совета Европы по противодействию отмыванию денег. — Ред.) — это крупнейший скандал в вопросах российского проникновения в институты ЕС с начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года", — заявил он.
"Он должен быть уволен немедленно. Совет Европы должен действовать незамедлительно", — подытожил европарламентарий.
Напомним, немецкое издание Bild опубликовало расследование о том, сын генерала Службы внешней разведки РФ Владимира Небываева 39-летний Игорь Небываев возглавляет в Страсбурге структуру Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval.