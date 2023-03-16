Депутат Європарламенту Томаш Здеховскі виступив з заявою

Європейський союз не може дозволити Росії контролювати процеси ЄС з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Син генерала Служби зовнішньої розвідки Росії має бути негайно звільнений з посади виконавчого директора структури Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей Moneyval.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту, член спеціального комітету з іноземного втручання, включаючи дезінформацію, Томаш Здеховскі.

"Ми не можемо дозволити російським рукам контролювати боротьбу ЄС з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Головування сина російського генерала зовнішньої розвідки в Moneyval (структура Ради Європи з протидії відмиванню грошей. — Ред.) — це найбільший скандал у питаннях російського проникнення в інститути ЄС від початку повномасштабного вторгнення у лютому минулого року", — заявив він.

"Він має бути звільнений негайно. Рада Європи має діяти швидко", — підсумував європарламентар.