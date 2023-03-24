В комитете Сената США по окружающей среде заявили о необходимости наращивания внутренней добычи энергоресурсов

Эмбарго на закупку нефти и газа из России лишит страну-агрессора средств на ведение войны против Украины

Американский сенатор от штата Западная Вирджиния, член комитета Сената США по вопросам окружающей среды Шелли Мур Капито заявила, что рассчитывает на то, что США смогут нарастить собственную добычу энергоресурсов после введения эмбарго на закупку нефти и газа из России.

Соответствующее заявление американский сенатор сделала в комментарии Guildhall .

"Я считаю, что мы должны поддерживать Украину и продолжать помогать ей необходимым вооружением для защиты от продвижения России. Я поддерживаю решение президента США о запрете импорта энергоносителей из России и надеюсь, что мы сможем увеличить собственное производство у себя дома. Для Соединенных Штатов крайне важно продолжать поддерживать демократическую Украину и сдерживать продолжающуюся агрессию Кремля. Мы должны работать с нашими союзниками по НАТО, чтобы защитить свободу и демократию.

Напомним, ранее руководитель Центра оборонных реформ координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк также выступил с заявлением о том, что единственным решением с точки зрения необходимости в краткосрочной перспективе лишить Россию средств для ведения войны против Украины и необходимости преодоления экономического кризиса странами Запада, вызванного нехваткой энергоресурсов и высокими ценами на нефть, является увеличение добычи нефти и газа странами НАТО, в частности, США и Канадой.

Кроме того, по его словам, такой шаг позволит обезопасить страны Запада от возможной нефтяной блокады или шантажа со стороны России и Китая , который также усиливает влияние на страны ОПЕК.