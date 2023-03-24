У комітеті Сенату США з довкілля заявили про необхідність нарощування внутрішнього видобутку енергоресурсів

Ембарго на закупівлю нафти та газу з Росії позбавить країну-агресорку коштів на ведення війни проти України

Американська сенатор від штату Західна Вірджинія, член комітету Сенату США з питань довкілля Шеллі Мур Капіто заявила, що розраховує на те, що США зможуть наростити власний видобуток енергоресурсів після введення ембарго на закупівлю нафти та газу з Росії.

Відповідну заяву американський сенатор зробила у коментарі Guildhall .

"Я вважаю, що ми повинні підтримувати Україну і продовжувати допомагати їй необхідним озброєнням для захисту від просування Росії. Я підтримую рішення президента США про заборону імпорту енергоносіїв із Росії та сподіваюся, що ми зможемо збільшити власне виробництво у себе вдома. Для Сполучених Штатів дуже важливо продовжувати підтримувати демократичну Україну і стримувати агресію Кремля, що триває, ми повинні працювати з нашими союзниками по НАТО, щоб захистити свободу і демократію", — заявила сенаторка.

Нагадаємо, раніше керівник Центру оборонних реформ Олександр В. Данилюк також заявив, що єдиним рішенням з точки зору необхідності в короткостроковій перспективі позбавити Росію коштів для ведення війни проти України та необхідності подолання економічної кризи країнами Заходу, викликаної нестачею енергоресурсів та високими цінами на нафту, є збільшення видобутку нафти та газу країнами НАТО, зокрема, США та Канадою.

Крім того, за його словами, такий крок дозволить убезпечити країни Заходу від можливої нафтової блокади або шантажу з боку Росії та Китаю, що також посилює вплив на країни ОПЕК.