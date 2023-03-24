У комітеті Сенату США з довкілля заявили про необхідність нарощування внутрішнього видобутку енергоресурсів
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Ембарго на закупівлю нафти та газу з Росії позбавить країну-агресорку коштів на ведення війни проти України
Американська сенатор від штату Західна Вірджинія, член комітету Сенату США з питань довкілля Шеллі Мур Капіто заявила, що розраховує на те, що США зможуть наростити власний видобуток енергоресурсів після введення ембарго на закупівлю нафти та газу з Росії.
Відповідну заяву американський сенатор зробила у коментарі Guildhall.
"Я вважаю, що ми повинні підтримувати Україну і продовжувати допомагати їй необхідним озброєнням для захисту від просування Росії. Я підтримую рішення президента США про заборону імпорту енергоносіїв із Росії та сподіваюся, що ми зможемо збільшити власне виробництво у себе вдома. Для Сполучених Штатів дуже важливо продовжувати підтримувати демократичну Україну і стримувати агресію Кремля, що триває, ми повинні працювати з нашими союзниками по НАТО, щоб захистити свободу і демократію", — заявила сенаторка.
Нагадаємо, раніше керівник Центру оборонних реформ Олександр В. Данилюк також заявив, що єдиним рішенням з точки зору необхідності в короткостроковій перспективі позбавити Росію коштів для ведення війни проти України та необхідності подолання економічної кризи країнами Заходу, викликаної нестачею енергоресурсів та високими цінами на нафту, є збільшення видобутку нафти та газу країнами НАТО, зокрема, США та Канадою.
Крім того, за його словами, такий крок дозволить убезпечити країни Заходу від можливої нафтової блокади або шантажу з боку Росії та Китаю, що також посилює вплив на країни ОПЕК.
Щодо необхідності збільшення видобутку нафти та газу країнами Заходу висловився також доктор політичних наук, президент американського фонду "Потомак" (The Potomac Foundation) Філіп Карбер, заявивши, що західна політика "зеленого переходу" має бути скоригована відповідно до нових викликів для світової безпеки. Він зазначив, що США та Канаді необхідно збільшити видобуток нафти та газу, знизити ціни на енергоресурси та позбавити тим самим Росію коштів на ведення війни.