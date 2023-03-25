Не подозревала, что несовершеннолетний: в США 31-летняя женщина забеременела от 13-летнего подростка

Женщина родила ребенка и, похоже, не будет отбывать заключение

Насилие нигде не находит оправдания, тем более в такой "правовой" стране, как Соединенные Штаты.

Но недавно там произошел случай, в результате которого насильнице удалось "выйти сухой из воды": в штате Колорадо 31-летняя женщина призналась, что имела секс с 13-летним подростком и забеременела от него, и не будет отбывать заключение.

Об этом пишет Foxnews.

В июне 2022 года Андреа Серрано призналась, что совершила сексуальное насилие над несовершеннолетним подростком и забеременела от него. Женщина утверждала, что не знала, что ее партнер несовершеннолетний.

Серрано родила и избежит тюремного срока.

Сам "герой" инцидента не высказывает никаких претензий к насильнице, а его друзья даже завидуют парню, который получил "ценный" для подростка опыт.

В свою очередь мать подростка пожаловалась на "двойные стандарты", поскольку жертва сексуального насилия – мальчик.

"Я чувствую, что если бы она была мужчиной, а он маленькой девочкой, то точно было бы по-другому. Поскольку он не женщина, люди сочувствуют ей, а не ему, – сказала мать подростка. – У моего сына украли детство. Теперь он должен стать отцом. Он жертва, и ему придется жить с этим до конца своей жизни ”.

Семья подростка планирует просить у суда опеку над ребенком.

В то же время у насильницы Андреа Серрано тоже не все безоблачно: ее зарегистрируют как сексуального преступника. Кроме того, женщина может столкнуться с требованием от 10 лет до пожизненного испытательного срока.

Ранее сообщалось о том, что под Ровно мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку, и она забеременела.