Не підозрювала, що неповнолітній: в США 31-річна жінка завагітніла від 13-річного підлітка

Жінка народила дитину і, схоже, не буде відбувати ув'язнення

Насильство ніде не знаходить виправдання, тим більше, у такій "правовій" країні, як Сполучені Штати.

Але нещодавно там стався випадок, в результаті якого гвалтівниці вдалося "вийти сухою з води": в штаті Колорадо 31-річна жінка зізналася, що мала секс з 13-річним підлітком і завагітніла від нього, і не буде відбувати ув'язнення.

Про це пише Foxnews.

У червні 2022 року Андреа Серрано зізналася, що вчинила сексуальне насильство над неповнолітнім підлітком і завагітніла від нього. Жінка стверджувала, що не знала, що її партнер – неповнолітній.

Серрано народила і уникне тюремного терміну.

Сам "герой" інциденту не висловлює жодних претензій до гвалтівниці, а його друзі навіть заздрять хлопцю, який здобув "цінний" для підлітка досвід.

Своєю чергою мати підлітка поскаржилася на "подвійні стандарти", оскільки жертва сексуального насильства – хлопчик.

"Я відчуваю, що якби вона була чоловіком, а він маленькою дівчинкою, то точно було б по-іншому. Оскільки він не жінка, люди співчувають їй, а не йому, – сказала мати підлітка. – У мого сина вкрали дитинство. Тепер він повинен стати батьком. Він жертва, і йому доведеться жити з цим до кінця свого життя".

Родина підлітка планує просити в суду опіку над дитиною.

В той же час у гвалтівниці Андреа Серрано також не все безхмарно: її зареєструють як сексуального злочинця. Крім того, жінка може зіткнутися з вимогою від 10 років до довічного випробувального терміну.

Раніше повідомлялося про те, що під Рівним чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку, і вона завагітніла.