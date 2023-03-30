Королевский институт оборонных исследований опубликовал доклад о роли спецслужб РФ в агрессии против Украины

В докладе рекомендуется усиливать противодействие российским спецслужбам в качестве необходимого элемента национальной и международной системы безопасности и обороны

Россия требовала от правительства Украины отказаться от вступления в НАТО с целью провокации массовых протестов (подобных Революции Достоинства, вызванной отказом Януковича от вступления в ЕС) и внутренней общественной дестабилизации, дезорганизации органов военного и политического управления, что должно было существенно упростить российское военное вторжение, ограничить способность Украины к сопротивлению и снизить уровень ее международной поддержки. С этой целью российские спецслужбы использовали собственную многочисленную агентуру в высших эшелонах государственной власти, политических партиях и общественных организациях Украины, координацию которых 5-я Служба ФСБ и Главное Управление Генштаба ВС РФ (ГРУ) осуществляли в том числе с помощью главных представителей режима Януковича: Андрея Клюева, Владимира Сивковича, Андрея Деркача и других.

Об этом сообщает Guildhall со ссылкой на доклад Британского Королевского института оборонных исследований (RUSI), посвященный роли российских специальных служб в подготовке и осуществлении российской агрессии против Украины.

По данным доклада, который подготовили британские эксперты доктор Джек Уотлинг, Ник Рейнолдс и член-корреспондент RUSI Александр Данилюк (бывший советник министра обороны и главы Службы внешней разведки Украины), России не удалось спровоцировать внутренний кризис в Украине по двум причинам: во-первых, западные разведывательные органы вместе с информацией о подготовке российского вторжения также сообщали о планах и непосредственных исполнителях такой дестабилизации, во-вторых, правительство Украины не пошло на уступки, которые были бы неприемлемы для общества и стали причиной массовых протестов. Не добившись необходимых предпосылок, российские спецслужбы советовали руководству РФ отложить военное вторжение до лета 2022 года, однако Путин не прислушался к этим советам, что в значительной степени и стало причиной провала российского блицкрига.

Авторы отмечают, что, несмотря на провал первоначального плана и потерю части агентурных сетей в Украине, Россия продолжает отводить важную роль специальным операциям собственных разведывательных органов, которые все еще остаются способными к эффективным действиям. В качестве одного из примеров продолжения применения Россией традиционных для нее форм скрытой агрессии в докладе приводится текущая ситуация в Молдове, достаточно точно спрогнозированная авторами доклада еще весной 2022 года. В докладе подчеркивается ведущая роль российских спецслужб в планировании и осуществлении российской агрессивной политики и рекомендуется усиливать противодействие им в качестве необходимого элемента национальной и международной системы безопасности и обороны.