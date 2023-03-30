Королівський інститут оборонних досліджень опублікував доповідь про роль спецслужб РФ в агресії проти України

У доповіді рекомендується посилювати протидію російським спецслужбам як необхідний елемент національної та міжнародної системи безпеки та оборони

Росія вимагала від уряду України відмовитись від вступу в НАТО з метою провокації масових протестів (подібних до Революції Гідності, що була викликана відмовою Януковича від вступу в ЄС) та внутрішньої суспільної дестабілізації, дезорганізації органів військового та політичного управління, що мало суттєво спростити російське військове вторгнення, обмежити здатність України до опору та знизити рівень її міжнародної підтримки. З цією метою російські спецслужби використовували власну багаточисельну агентуру в найвищих ешелонах державної влади, політичних партіях та громадських організаціях України, координацію яких 5-та Служба ФСБ та Головне Управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ) здійснювали в тому числі за допомогою чільних представників режиму Януковича: Андрія Клюєва, Володимира Сівковича, Андрія Деркача та інших.

Про це повідомляє Guildhall з посиланням на доповідь Британського Королівського інституту оборонних та безпекових досліджень (RUSI), присвяченій ролі російських спеціальних служб в підготовці та здійсненні російської агресії проти України.

За даними доповіді, що підготували британські експерти доктор Джек Уотлінг, Нік Рейнолдс та член-кореспондент RUSI Олександр Данилюк (колишній радник міністра оборони та голови Служби зовнішньої розвідки України), Росії не вдалося спровокувати внутрішню кризу в Україні з двох причин: по-перше, західні розвідувальні органи разом з інформацією про підготовку російського вторгнення також повідомляли про плани та безпосередніх виконавців такої дестабілізації, по-друге, уряд України не пішов на поступки, що були б неприйнятними для суспільства і стали б причиною масових протестів. Не досягнувши необхідних передумов, російські спецслужби радили керівництву РФ відкласти військове вторгнення до літа 2022 року, проте Путін не прислухався до цих порад, що значною мірою й стало причиною провалу російського бліцкригу.

Автори наголошують, що попри провал первісного плану та втрату частини агентурних мереж в Україні Росія продовжує відводити важливу роль спеціальним операціям власних розвідувальних органів, які все ще залишаються спроможними до ефективних дій. В якості одного з прикладів продовження Росією застосовувати традиційні для неї форми прихованої агресії в доповіді наводиться поточна ситуація в Молдові, яка була достатньо точно спрогнозована авторами ще на весні 2022 року. В доповіді підкреслюється провідна роль російських спецслужб у плануванні та здійсненні російської агресивної політики та рекомендується посилювати протидію їм в якості необхідного елементу національної та міжнародних систем безпеки та оборони.