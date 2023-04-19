Безнаказанный вандал. Пропутинские армяне поддержали сожжение флага Азербайджана

Пророссийское лобби в Армении также поддерживает российскую агрессию против Украины

Во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване работник общественного телевидения Армении совершил публичный акт вандализма в отношении государственного символа Азербайджана. Арам Николян выхватил государственный флаг у флагоносца делегации азербайджанских спортсменов и публично сжег его. Поступок не только остался безнаказанным, но и нашел поддержку политиков, близких Путину.

Об этом говорится в статье РБК со ссылкой на AZfront.

После этого Николян не понес никакой ответственности, кроме непродолжительного задержания правоохранителями, за свой поступок. Следственные органы констатировали отсутствие состава преступления в действиях Николяна.

Пророссийское лобби в Армении, выступающее также в поддержку российской агрессии против Украины, активно поддержало этот акт вандализма. Основной движущей силой поддержки дикого поступка стала армянская парламентская фракция "Айастан".

Этой политической силой руководит личный приятель и доверенное лицо Путина Роберт Кочарян. Он – единственный из крупных политиков Армении, имеющий личные отношения с российским диктатором, которые он публично описывал так: "Очень искренние, откровенные, прямые… я почувствовал какую-то химию между нами".

Через месяц после начала полномасштабной агрессии против Украины блок "Айастан" не только осудил "вопиющие явления антироссийских настроений в некоторых странах", но и был задействован в распространении листовок с буквой Z и надписями: "Крым – это Россия. Донецк – это Россия. Луганск – это Россия. Мариуполь – это Россия. Запорожье – это Россия. Херсон – это Россия".

Сожжение флага Азербайджана, упорно поддержанное пророссийскими силами в Ереване, произошло на фоне кампании по сожжению флагов США, которую последние пять месяцев в разных странах проводят левые и проиранские организации, выступающие в поддержку агрессии РФ против Украины.

Напомним, что кампания по сожжению флагов была запущена в Салониках еще 17 ноября активистами Communist Party of Greece. Ранее представители этой партии выступали с нападками в адрес "реакционного киевского правительства и фашистских группировок в Украине".

3 января в Абудже флаг США сожгли члены проиранской Islamic Movement in Nigeria. 2 февраля "эстафету" подхватили активисты левой филиппинской организации Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN). На ее же Facebook-странице было опубликовано заявление главы Компартии Филиппин Хосе Марии Сиссона: "Люди российской национальности в составе Украины приняли на себя основную тяжесть фашистского гнета и заслуживают солидарности и поддержки со стороны всех народов мира…".