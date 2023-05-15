Германия решает вопрос боеприпасов одновременно для Украины и НАТО – глава комитета Бундестага по обороне

Наконец-то все осознали, что именно происходит в Украине, подчеркнула Мари Агнес Штрак-Циммерманн

Германия наращивает производительную мощность военно-промышленного комплекса для решения проблемы обеспечения боеприпасами не только Украины, но и НАТО.

Об этом в комментарии Guildhall заявила глава комитета немецкого Бундестага по вопросам обороны Мари Агнес Штрак-Циммерманн.

"Вопрос обеспечения боеприпасами не лежит в плоскости обеспечения финансированием, это вопрос производства и он стоит не только перед Германией, этот вопрос актуален по всей Европе. Идет российская агрессия, для производства нужны большие ресурсы и это не так уже просто, Украине нужно действительно много (боеприпасов. – Ред.), больше чем мы можем производить параллельно", — заявила политик.

"Из того, что я могу сказать, мы ищем возможность производить не только для Украины, а и для нас, для НАТО. Ведь это не только вопрос Украины, мы сейчас поставляем вам боеприпасы из наших собственных запасов. К большому сожалению, эти запасы никогда не были достаточными, многие люди думали, что живут в раю и ничего никогда не случится. Это позор, что Германия и другие европейские страны реагируют сейчас и не сделали этого в 2014-м. Но, что важно, наконец-то все осознали, что происходит в Украине, а это хорошо не только для вас, но и для нас тоже, для европейской свободы и демократии", — отметила она.

"Производственная мощность военной промышленности должны быть нарощенна. Ведь вы знаете, ВПК производит боеприпасы и любую другую продукцию, когда есть покупатель, который покупает. Армия Германии и других стран, проводила такие закупки, но не в тех количествах, которые нужны нам сегодня. Потому производительная мощность немецкого ВПК наращивается, и очень быстрыми темпами", — подытожила Мари Агнес Штрак-Циммерман.