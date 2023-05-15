Німеччина вирішує питання боєприпасів одночасно для України та НАТО – голова комітету Бундестагу з оборони

Нарешті всі усвідомили, що саме відбувається в Україні, підкреслила Марі Агнес Штрак-Циммерманн

Німеччина нарощує виробничу потужність військово-промислового комплексу для вирішення проблеми забезпечення боєприпасами не лише України, а й НАТО.

Про це у коментарі Guildhall заявила голова комітету німецького Бундестагу з питань оборони Марі Агнес Штрак-Циммерманн.

"Питання забезпечення боєприпасами не лежить у площині забезпечення фінансуванням, це питання виробництва і воно стоїть не лише перед Німеччиною, це питання актуальне по всій Європі. Йде російська агресія, для виробництва потрібні великі ресурси, і це не так вже й просто, Україні потрібно дійсно багато (боєприпасів. – Ред.), більше, ніж ми можемо виробляти паралельно", — заявила політик.

"З того, що я можу сказати, ми шукаємо можливість виробляти не лише для України, а й для нас, для НАТО. Адже це не лише питання України, ми зараз постачаємо вам боєприпаси з наших власних запасів. На превеликий жаль, ці запаси ніколи не були достатніми, багато людей думали, що живуть у раю і нічого ніколи не станеться. Це ганьба, що Німеччина та інші європейські країни реагують зараз і не зробили цього у 2014 році. Але, що важливо, нарешті всі усвідомили, що відбувається в Україні, а це добре не тільки для вас, а й для нас теж, для європейської свободи та демократії", — зазначила вона.

"Виробнича потужність військової промисловості має бути нарощена. Адже ви знаєте, ВПК виробляє боєприпаси та будь-яку іншу продукцію, коли є покупець, який купує. Армія Німеччини та інших країн проводила такі закупівлі, але не в тих кількостях, які нам потрібні сьогодні. Тому продуктивна потужність німецького ВПК нарощується, і дуже швидкими темпами", — підсумувала Марі Агнес Штрак-Циммерман.