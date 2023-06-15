Россия тайно поставила сотни ударных дронов сепаратистам в Карабахе

По данным ГУР, поставки основной партии дронов были осуществлены в последние несколько месяцев

Российская армия тайно передала незаконным вооруженным формированиям армянских сепаратистов в Карабахе сотни китайских разведывательно-ударных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo с системами сброса взрывчатки.

Об этом сообщает телеграмм-канал AZfront со ссылкой на источник, приближенный к Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Согласно развединформации, распоряжение о поставках дронов отдал лично заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким. Нелегальной доставкой груза в азербайджанский Карабах в зону ответственности российского военного контингента руководил майор ВС РФ Леонид Садовой. За прием дронов у россиян со стороны сепаратистов отвечал артиллерист Норайр Нельсон Асланян. По данным ГУР, поставки основной партии дронов были осуществлены в последние несколько месяцев.

Как отмечает Azfront, информацию ГУР о тайных поставках дронов армянским сепаратистам в Карабахе каналу предоставил тот же источник, который 13 мая сообщил о начале поставок в Армению французской военной техники. Через месяц эти данные подтвердил экс-советник Минобороны Франции Эммануэль Дюпюи.

Еще в марте были опубликованы данные, свидетельствующие о том, что Главное управление разведки держит в поле зрения связи РФ с Арменией в военной сфере. В апреле руководитель ГУР Буданов публично продемонстрировал , что его ведомство внимательно отслеживает военный контингент РФ в Карабахе.