Росія таємно поставила сотні ударних дронів сепаратистам у Карабаху

За даними ГУР, постачання основної партії дронів було здійснено в останні кілька місяців

Російська армія таємно передала незаконним збройним формуванням вірменських сепаратистів у Карабаху сотні китайських розвідувально-ударних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo із системами скидання вибухівки.

Про це повідомляє телеграм-канал AZfront з посиланням на джерело, наближене до Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Відповідно до розвідінформації, розпорядження про постачання дронів віддав особисто заступник начальника Генштабу РФ Олексій Кім. Нелегальною доставкою вантажу в азербайджанський Карабах у зону відповідальності російського військового контингенту керував майор ЗС РФ Леонід Садовий. За прийом дронів у росіян з боку сепаратистів відповідав артилерист Норайр Нельсон Асланян. За даними ГУР, постачання основної партії дронів було здійснено в останні кілька місяців.

Як зазначає Azfront, інформацію ГУР про таємне постачання дронів вірменським сепаратистам у Карабаху каналу надало те ж саме джерело, яке 13 травня повідомило про початок поставок до Вірменії французької військової техніки. За місяць ці дані підтвердив ексрадник Міноборони Франції Еммануель Дюпюї.

Ще у березні було опубліковано дані, що свідчать про те, що Головне управління розвідки тримає в полі зору зв'язки РФ з Вірменією у військовій сфері. У квітні керівник ГУР Буданов публічно продемонстрував , що його відомство уважно відстежує військовий контингент РФ у Карабаху.