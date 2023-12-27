Сравнение с Гитлером и обвинение в геноциде: лидеры Турции и Израиля обменялись жесткими заявлениями

Эрдоган уже не впервые высказывается о Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова отметился резкими высказываниями в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В этот раз он заявил, что последний ничем не отличается от немецкого диктатора Адольфа Гитлера.

Эрдоган также сравнил операцию Израиля против террористической группировки ХАМАС в Газе с истреблением евреев нацистами, пишет "Европейская правда". Также он выступил с критикой стран Запада.

"Раньше они плохо говорили о Гитлере. Чем вы отличаетесь от Гитлера? Они заставят нас скучать по Гитлеру. Разве то, что делает Нетаньяху, меньше, чем то, что делал Гитлер? Нет", — сказал турецкий президент.

Он заявил, что Турция будет приветствовать академиков и ученых, подвергающихся преследованиям за свои взгляды на войну в Газе. Президент Турции также добавил, что поддерживающие Израиль западные страны являются соучастниками "военных преступлений".

"Он (Нетаньяху) богаче Гитлера, он получает всемерную поддержку Запада, Соединенных Штатов. И что они сделали со всей этой поддержкой? Они убили более 20 тысяч жителей Газы", – добавил Эрдоган.

В ответ на это Нетаньяху обвинил турецкого лидера в совершении "геноцида курдов", пишет Ynet. Он также отметил, что Эрдоган — "последний человек, который может проповедовать нам мораль".

Напомним, в октябре антиизраильские высказывания президента Турции вызвали очередной дипломатический кризис между двумя странами. В ответ на это в Израиле решили отозвать из Турции своих дипломатов.