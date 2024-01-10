"Превратить ее в пепел": Ким Чен Ын розразился угрозами в адрес одной из стран

Ким Чен Ын призвал активно выпускать все больше оружия и техники

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын отметился очередными угрожающими заявлениями в адрес Южной Кореи. Он назвал ее "самым враждебным государством".

Такое заявление Ким Чен Ын сделал во время инспекции главного военного завода страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Диктатор считает, что Южная Корея "долгое время, в течение около 80 лет, бешено цепляла только за злобную конфронтацию, чтобы свергать власть и режим" в Северной Кореи.

Ким Чен Ын добавил, что если соседняя страна будет угрожать безопасности КНДР, то он "без колебаний пустит в ход весь арсенал имеющихся средств и сил, чтобы полностью превратить Республику Корея в пепел".

В связи с этим Ким Чен Ын призвал активно ускорять увеличение производительности, в частности выпускать все больше оружия и техники. Диктатор намерен "превратить нынешний год в год, когда произойдут большие изменения в ускорении подготовки страны к войне".

Напомним, что 5 января КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов вблизи двух южнокорейских островов на западной границе — Эпхендо и Пеньондо. Жители островов были вынуждены эвакуироваться. Южная Корея провела ответные учения.

Последующие два дня, 6 и 7 января, Северная Корея повторила провокацию. Войска Ким Чен Ына запускали снаряды в воды у южнокорейской группы островов Эпхендо и назвали это учениями. Параллельно с обстрелами КНДР пригрозила Южной Корее "немедленным военным ударом, в случае провокации".

Это не первый инцидент в этом регионе. В 2010 году стороны уже обменивались артиллерийскими ударами, что привело к гибели нескольких военных и гражданских лиц.

Это была первая артиллерийская дуэль между странами за 40 лет. Она привела к значительному ухудшению отношений и резкому повышению напряжения в регионе.

Ранее "Телеграф" писал, что Ким Чен Ын приказал ускорить подготовку к войне.