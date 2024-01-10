"Перетворити її на попіл": Кім Чен Ин вибухнув погрозами на адресу однієї з країн

Кім Чен Ин закликав активно випускати все більше зброї та техніки

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відзначився черговими загрозливими заявами на адресу Південної Кореї. Він назвав її "найворожішою державою".

Таку заяву Кім Чен Ин зробив під час інспекції головного військового заводу країни. Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї.

Диктатор вважає, що Південна Корея "довгий час, протягом близько 80 років, шалено чіпляла лише за злісну конфронтацію, щоб скидати владу та режим" у Північній Кореї.

Кім Чен Ин додав, що якщо сусідня країна загрожуватиме безпеці КНДР, то він "без вагань пустить у хід весь арсенал наявних коштів і сил, щоб повністю перетворити Республіку Корея на попіл".

У зв’язку з цим Кім Чен Ин закликав активно прискорювати збільшення продуктивності, зокрема випускати дедалі більше зброї та техніки. Диктатор має намір "перетворити цей рік на рік, коли відбудуться великі зміни у прискоренні підготовки країни до війни".

Нагадаємо, що 5 січня КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських островів на західному кордоні — Епхендо та Пеньйондо. Жителі островів змушені були евакуюватися. Південна Корея провела навчання у відповідь.

Наступні два дні, 6 та 7 січня, Північна Корея повторила провокацію. Війська Кім Чен Ина запускали снаряди у води біля південнокорейської групи островів Епхендо і назвали це навчаннями. Паралельно з обстрілами КНДР пригрозила Південній Кореї "негайним військовим ударом у разі провокації".

Це не перший інцидент у цьому регіоні. У 2010 році сторони вже обмінювалися артилерійськими ударами, що призвело до загибелі кількох військових та цивільних осіб.

То була перша артилерійська дуель між країнами за 40 років. Вона призвела до значного погіршення відносин та різкого підвищення напруги у регіоні.

Раніше "Телеграф" писав, що Кім Чен Ин наказав прискорити підготовку до війни.