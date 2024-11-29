Известного блогера задержали в Польше, его депортируют в Украину (фото)

Парень имеет более 1 млн подписчиков в Instagram

В Польше задержан скандальный блогер Crawly. Его планируют депортировать в Украину, ведь он якобы гражданин нашего государства.

Как пишут в сети, блогер быстро сколотил свою многомиллионную аудиторию благодаря роликам в торговых центрах Польши. В Instagram он имеет более 1 млн подписчиков, а в TikTok более 5 млн.

"Треш-блогер снимал в TikTok так называемые пранки, врываясь в заведения в костюме гнома. Он и его сообщники портили имущество, нарушали общественный порядок и кошмарили персонал", — говорится в сообщении.

Эти проделки изрядно возмущали поляков, что они не раз говорили в сети. Блогер не раз позволял себе пророссийские высказывания и грубые оскорбления в сторону Польши.

Отмечается, что центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения подал заявление в районную прокуратуру Варшавы, обвиняя блогера в публичных оскорблениях поляк.

Заметим, что настоящее имя блогера – Владислав Олейниченко. Он неоднократно рассказывал о своем русском происхождении, а иногда и о Белорусском, однако оказалось, что он из Украины.

Так, его заметили на нескольких фото в Днепре на сайте лицея №139. В марте 2019 года он вместе с другими выпускниками 11 класса провел научно-химическое шоу "Трюки науки" для учащихся 3 класса.

Также на старом профиле Влада на сайте знакомств указано, что он из Днепра. В сети парень не раз говорил, что ему 23 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Виннице задержали мошенницу, которая "снимала порчу" через Instagram за полмиллиона гривен.