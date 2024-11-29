Відомого блогера затримали у Польщі та депортують в Україну (фото)

Хлопець має понад 1 млн підписників в Instagram

У Польщі затримали скандального блогера Crawly. Його планують депортувати до України, адже він нібито громадянин нашої держави.

Як пишуть у мережі, блогер швидко сколотив свою багатомільйонну авдиторію завдяки роликам у торгових центрах Польщі. В Instagram він має понад 1 млн підписників, а у TikTok понад 5 млн.

"Треш-блогер знімав у TikTok так звані пранки, вдираючись у заклади в костюмі гнома. Він та його спільники псували майно, порушували громадський порядок та кошмарили персонал", — йдеться у повідомленні.

Ці витівки неабияк обурювали поляків, що вони не раз казали у мережі. Блогер неодноразово дозволяв собі проросійські висловлювання та грубі образи в бік Польщі.

Зазначається, що центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки подав заяву до районної прокуратури Варшави, звинувачуючи блогера у публічних образах поляків.

Зауважимо, що справжнє ім'я блогера — Владислав Олейниченко. Він неодноразово розповідав про своє російське походження, а інколи і про Білоруське, проте виявилось, що він з України.

Так, його помітили на кількох фото у Дніпрі на сайті ліцею №139. У березні 2019 року він разом з іншими випускниками 11 класу провів науково-хімічне шоу "Трюки науки" для учнів 3 класу.

Також на старому профілі Влада на сайті знайомств вказано, що він з Дніпра. У мережі хлопець неодноразово казав, що йому 23 роки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Вінниці затримали шахрайку, яка "знімала порчу" через Instagram за півмільйона гривень.