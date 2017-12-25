В китайском зоопарке пингвинов нарядили Санта-Клаусами (Видео)

В зоопарке китайского города Харбин пингвинов по случаю рождественских праздников нарядили Санта-Клаусами. На обнародованном видео видно, как одному из пингвинов опустилась на глаза, из-за чего он едва не упал – на помощь пришел сотрудник зоопарка. Дети смогли прогуляться непосредственно с наряженными в красные плащи и колпаки пингвинами вокруг недавно построенного Mini Snow Town.