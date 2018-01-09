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Южная Корея частично снимет санкции против КНДР

Южная Корея
10:51 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Сеул на время Олимпиады может снять персональные санкции против представителей КНДР.

Южная Корея может приостановить действие персональных санкций против представителей властей КНДР на время Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане - это позволит чиновникам из Северной Кореи посетить Олимпиаду, сообщает во вторник МИД Южной Кореи.

Вопрос применения данных мер будет обсуждаться с США и другими странами, подчеркнули в министерстве.

Представители Сеула и Пхеньяна впервые за 3 года вступили в переговоры

Во время межкорейских переговоров ранее во вторник представители КНДР заявили, что рассчитывают направить делегацию высокопоставленных чиновников, артистов и спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.

Переговоры на уровне министров КНДР и Южной Кореи начались во вторник в приграничной деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей два корейских государства.

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Новости мира, КНДР, МИД Южной Кореи, Персональные санкции, Представители КНДР, Сеул, Южная Корея.
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