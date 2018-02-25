Си Цзиньпин может пойти на третий срок

Центральный комитет правящей Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) предложил разрешить президенту занимать должность более двух сроков подряд. Об этом сообщает издание AP, ссылаясь на национальное информационное агентство. О планируемых изменениях стало известно после заседания Политбюро, которое состоялось в субботу и накануне трехдневного заседания Центрального комитета, который начнется в понедельник, 26 февраля.

Главной темой заседания должны стать рекомендации по институциональных изменениях государственной системы, которые затем должны быть одобрены на ежегодном заседании Всекитайского собрания народных представителей. Нововведение может создать легальную базу для партийного лидера Си Цзиньпина остаться на посту президента после 2023 года. Статус Си, как самого мощного китайского лидера за последние несколько поколений, был закреплен на партийном съезде прошлого года, где он был назначен на второй пятилетний срок в качестве генерального секретаря.