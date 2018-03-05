Китай сокращает промышленное производство

В Китае в 2018 году планируется дальнейшее сокращение производственных мощностей по выплавке чугуна и стали, а также по добыче угля, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ страны.

Ожидается, что в этом году ликвидация избыточных мощностей в стальной отрасли составит 30 млн тонн, в угольной - 150 млн тонн. Кроме того, планируется вывод из строя всех не соответствующих стандартам угольных энергоблоков мощностью менее 300 тыс. кВт.

По итогам 2017 года Китая сократил мощности по производству стали на 50 млн тонн, угля - на 250 млн тонн.

Госкомитет также заявил в понедельник, что в 2018 году ожидается увеличение розничных продаж в стране примерно на 10%. В прошлом году они выросли на 10,2%.