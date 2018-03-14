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Экс-президента Южной Кореи допросили в прокуратуре

Коррупция
10:38 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Ли Мен Бак подозревается в получении взяток в сумме 11 млрд вон или 10,3 млн долларов от Национальной службы разведки и ряда компаний.

Прокуратура Южной Кореи допросила бывшего президента Ли Мен Бака по делу о коррупции и злоупотреблениях властью. Об этом сообщает Всемирное корейское радио.

"14 марта бывший президент РК Ли Мен Бак явился на допрос в прокуратуру. Он подозревается в получении взяток в сумме 11 млрд вон или 10,3 млн долларов от Национальной службы разведки и ряда компаний", - говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечает агентство Yonhap, Ли Мен Бак является фигурантом дела о нелегальном фонде, созданном через компанию, занимавшуюся производством автозапчастей. Номинально фонд принадлежал старшему брату экс-президента, однако обвинение полагает, что Ли фактически владел фондом, собравшим около 30 миллиардов вон. Ли Мен Бак возглавлял Южную Корею с 2008 по 2013 годы. Он является пятым по счёту президентом страны, ставшим фигурантом уголовного разбирательства.

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Новости мира, Допрос, Коррупция, Ли Мён Бак, Прокуратура, Экс-президент, Южная Корея.
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