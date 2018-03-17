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Самолет врезался в жилой дом на Филиппинах, есть погибшие
13:06 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости мира: На Филиппинах в результате крушения самолета вблизи города Пларидел погибли не менее 10 человек.
По меньшей мере, 10 человек погибли при крушении самолета на Филиппинах, сообщают в субботу местные СМИ.
Двухдвигательный самолет вылетел из города Пларидел, на его борту находилось пять человек. Он врезался в жилой дом, в котором находилась семья из трех детей и их матери и бабушки, все они также погибли.
Причина крушения пока неизвестна.
Как сообщалось, 7 американских военных погибли в результате падения военного вертолета HH-60 Pave Hawk в Ираке.
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