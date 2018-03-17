Самолет врезался в жилой дом на Филиппинах, есть погибшие

По меньшей мере, 10 человек погибли при крушении самолета на Филиппинах, сообщают в субботу местные СМИ.

Двухдвигательный самолет вылетел из города Пларидел, на его борту находилось пять человек. Он врезался в жилой дом, в котором находилась семья из трех детей и их матери и бабушки, все они также погибли.

Причина крушения пока неизвестна.

Как сообщалось, 7 американских военных погибли в результате падения военного вертолета HH-60 Pave Hawk в Ираке.