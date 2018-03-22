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В Таиланде двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие и раненые

ДТП в Таиланде
10:13 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В Таиланде двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком, погибли 19 человек, еще 35 получили травмы.

В результате ДТП с автобусом в Таиланде погибли 19 человек, еще 35 пострадали. Об этом сообщает Вangkok Post.

В провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком. После этого оба водителя потеряли управления и съехали с дороги. Автобус опрокинулся.

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В момент столкновения в автобусе находились 50 человек.

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Новости мира, Автобус, Грузовик, ДТП в Таиланде, Погибшие, Раненые, Столкновение.
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