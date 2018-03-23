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Взрыв на фабрике фейерверков в Индии: есть погибшие и раненые

Индийские пожарные
14:37 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Индии на нелегальной фабрике фейерверков произошел взрыв, который привел к пожару, погибли не менее 5 человек, еще 12 получили ранения.

На нелегальной фабрике фейерверков в Индии произошел взрыв, вызвавший пожар, погибли по меньшей мере пять человек и еще 12 ранены. Об этом сообщает АР.

"Большой взрыв вызвал пожар на незаконной фабрике фейерверков в восточном индийском городе, в результате чего погибли по меньшей мере пять рабочих и ранены еще 12 человек", - говорится в сообщении.

Раненые госпитализированы, пять из них находятся в критическом состоянии. Среди погибших - трое детей руководителя фабрики, который управлял ею без лицензии в арендуемом доме в городе Бихаршариф.

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Причина взрыва, который повредил четыре соседних здания, пока не известна. Ведется расследование.

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Новости мира, Индия, Погибшие, Пожар, Пожар на фабрике фейерверков в Индии, Фабрика фейерверков.
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