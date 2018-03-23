Взрыв на фабрике фейерверков в Индии: есть погибшие и раненые

На нелегальной фабрике фейерверков в Индии произошел взрыв, вызвавший пожар, погибли по меньшей мере пять человек и еще 12 ранены. Об этом сообщает АР.

"Большой взрыв вызвал пожар на незаконной фабрике фейерверков в восточном индийском городе, в результате чего погибли по меньшей мере пять рабочих и ранены еще 12 человек", - говорится в сообщении.

Раненые госпитализированы, пять из них находятся в критическом состоянии. Среди погибших - трое детей руководителя фабрики, который управлял ею без лицензии в арендуемом доме в городе Бихаршариф.

Причина взрыва, который повредил четыре соседних здания, пока не известна. Ведется расследование.