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В Пакистане на фестивале взорвали гранату
Новости мира: В результате инцидента ранения получили 24 человека, среди которых несколько детей и два сотрудника служб безопасности.
В пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан во время проведения весеннего фестиваля неизвестный бросил в толпу людей ручную гранату. Об этом сообщает The Express Tribune со ссылкой на представителей местных властей. По данным очевидцев, граната полетела из-за сцены.
В результате инцидента ранения получили 24 человека, среди которых несколько детей и два сотрудника служб безопасности. Правоохранители оцепили территорию, где произошел инцидент, мероприятие было приостановлено. Поиски вероятных виновников нападения продолжаются.
Telegraf.com.ua