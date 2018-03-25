В Пакистане на фестивале взорвали гранату

В пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан во время проведения весеннего фестиваля неизвестный бросил в толпу людей ручную гранату. Об этом сообщает The Express Tribune со ссылкой на представителей местных властей. По данным очевидцев, граната полетела из-за сцены.

В результате инцидента ранения получили 24 человека, среди которых несколько детей и два сотрудника служб безопасности. Правоохранители оцепили территорию, где произошел инцидент, мероприятие было приостановлено. Поиски вероятных виновников нападения продолжаются.