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Исторический визит: Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения

Ким Чен Ын и Си Цзиньпин
07:47 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: Лидер КНДР и глава КНР в ходе встречи обменялись мнениями по ситуации в мире и на Корейском полуострове.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян проведет ядерное разоружение Корейского полуострова, если Южная Корея и США создадут необходимые для этого условия.

Об этом он сказал на встрече с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине, передает Украинская правда со ссылкой на "Синьхуа".

"Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и США положительно воспримут наши усилия по разоружению и создадут атмосферу спокойствия и стабильности, когда будут принимать последовательные и согласованные меры по установлению мира", - подчеркнул Ким Чен Ын.

Неожиданный визит: Ким Чен Ын прибыл в Китай

Также он добавил, что на разоружении настаивали бывшие лидеры Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Как сообщалось, Ким Чен Ын неожиданно нанес визит в столицу Китая.

Это его первая известная поездка за границу с 2011 года, когда он возглавил КНДР.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая. 

Южная Корея утверждает, что КНДР согласилась ввести мораторий на ядерные и ракетные испытания, если США сядут за стол переговоров.

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Все по теме:

Новости мира, Ким Чен Ын, КНДР, КНР, Пекин, Си Цзиньпин, Ядерное разоружение.
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