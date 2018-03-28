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Шанхайская биржа провела первую в мире нефтяную сделку в юанях

Шанхайская биржа провела первую мире нефтяную сделку в юанях
16:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: pixabay

Новости мира: Unipec и Shell подписали первый контракт, привязанный к нефтяному фьючерсу шанхайской биржи.

Китайский нефтетрейдер Unipec и англо-голландская Royal Dutch Shell Plc подписали первый в мире контракт на поставку нефти с привязкой по цене к фьючерсу в юанях, торги которым проводятся в Шанхае.

Unipec - трейдинговое подразделение крупнейшей в Китае нефтеперерабатывающей компании China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec).

Как говорится в пресс-релизе Sinopec, базирующаяся в Гонконге Unipec Asia будет закупать у Shell ближневосточную нефть. Поставки начнутся в сентябре. Контракт рассчитан на один год.

Китай перейдет на юани при заключении нефтяных сделок

Ранее на этой неделе информированные источники агентства Bloomberg сообщали, что Shell будет поставлять китайцам иракскую нефть из провинции Киркук.

Торги фьючерсами на нефть в юанях стартовали на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в понедельник, ближайшим по сроку из них как раз является сентябрьский. Как отмечают аналитики, динамика контрактов INE ближе всего к ценам на нефть DME Oman. В среду нефть с поставкой в сентябре на INE подешевела до 410 юаней (чуть более $65) за баррель.

В среду шанхайская биржа объявила, что для проведения операций с этими контрактами на 28 марта зарегистрированы около 20 тыс. счетов. По словам представителя биржи Джоанны Сюй, 25% из них принадлежат различным организациями, среди которых больше всего инвестфондов, остальные - розничным инвесторам. В число зарегистрировавшихся входят 23 иностранных брокера со штаб-квартирами в Гонконге, Сингапуре и Великобритании.

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Новости мира, Китай, Торговля нефтью, Шанхайская биржа, Юань.
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